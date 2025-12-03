Ротенберг о том, что он «самый популярный человек в российском хоккее»: «Я стараюсь делать все от души и говорю правду. Так меня воспитали родители. Это вызывает у людей эмоции, наверное»

— Как вы относитесь к тому, что, по большому счету, несмотря на рекорд Овечкина, вы все-таки являетесь самым популярным человеком в российском хоккее и вас постоянно обсуждают?
— Ну, это, наверное, спорно, я не знаю… Я стараюсь всегда делать все от души, душу вкладывать во все что я делаю, и говорю правду. Наверное, это вызывает у людей эмоции, когда говорим правду, не скрываем — так меня воспитали мои родители, и я так живу. Это мои принципы жизни.
А так вы сказали, что у меня рейтинг выше, чем у Овечкина (согласно рейтингу «Спорт-Экспресса» от 2023 года — Спортс«“) — это как? Я просто даже…
— Ну, вас чаще упоминают.
— Ну, да, это правда, но от этого же много зависти еще, да?
— Мне кажется, к вам достаточно положительно аудитория относится.
— Это так, но здесь же вопрос: а почему так произошло? Как это объяснить? Это очень много работы. Вчера мы мастер-класс три часа проводили, нашли Диму Кагарлицкого, он приехал…
Кто-то, может, поехал на дачу в воскресенье и отдыхает, а мы работаем, работаем, работаем… Мы круглосуточно работаем — наша команда, все работают, — сказал Ротенберг.