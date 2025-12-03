Ричмонд
Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
П1
2.32
X
4.40
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
П1
2.55
X
4.40
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
П1
2.65
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
04.12
Анахайм
:
Юта
П1
2.45
X
4.50
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
04.12
Сан-Хосе
:
Вашингтон
П1
3.00
X
4.46
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

Ротенберг о том, что он «самый популярный человек в российском хоккее»: «Я стараюсь делать все от души и говорю правду. Так меня воспитали родители. Это вызывает у людей эмоции, наверное»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, как.

Источник: Спортс"

— Как вы относитесь к тому, что, по большому счету, несмотря на рекорд Овечкина, вы все-таки являетесь самым популярным человеком в российском хоккее и вас постоянно обсуждают?

— Ну, это, наверное, спорно, я не знаю… Я стараюсь всегда делать все от души, душу вкладывать во все что я делаю, и говорю правду. Наверное, это вызывает у людей эмоции, когда говорим правду, не скрываем — так меня воспитали мои родители, и я так живу. Это мои принципы жизни.

А так вы сказали, что у меня рейтинг выше, чем у Овечкина (согласно рейтингу «Спорт-Экспресса» от 2023 года — Спортс«“) — это как? Я просто даже…

— Ну, вас чаще упоминают.

— Ну, да, это правда, но от этого же много зависти еще, да?

— Мне кажется, к вам достаточно положительно аудитория относится.

— Это так, но здесь же вопрос: а почему так произошло? Как это объяснить? Это очень много работы. Вчера мы мастер-класс три часа проводили, нашли Диму Кагарлицкого, он приехал…

Кто-то, может, поехал на дачу в воскресенье и отдыхает, а мы работаем, работаем, работаем… Мы круглосуточно работаем — наша команда, все работают, — сказал Ротенберг.