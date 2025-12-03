Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.40
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
04.12
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.50
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
04.12
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.46
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

У Сегина травма «крестов», он может пропустить остаток сезона. Форвард «Далласа» получил повреждение в столкновении с Гавриковым

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы.

Источник: Спортс"

Об этом рассказал главный тренер «Старс» Глен Галуцен.

"К сожалению, у Тайлера травма крестообразной связки, и он пропустит несколько месяцев. Сегодня у нас не очень хорошие новости. Я еще не разговаривал с Тайлером, но, вероятно, просто сообщаю всем, что он будет отсутствовать длительное время — возможно, до конца сезона.

У нас сегодня тяжелый день из-за этих новостей, но теперь другие ребята должны проявить себя. Остальная лига находится в той же лодке. У нас много травм и много игр, так что мы просто должны продолжать двигаться вперед", — сказал Галуцен.

Сегин получил повреждение в результате столкновения с Владиславом Гавриковым во время матча с «Рейнджерс» (2:3 ОТ). В текущем сезоне НХЛ 33-летний канадец провел 27 матчей и набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+10».