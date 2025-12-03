У Сегина травма «крестов», он может пропустить остаток сезона. Форвард «Далласа» получил повреждение в столкновении с Гавриковым

Об этом рассказал главный тренер «Старс» Глен Галуцен.
"К сожалению, у Тайлера травма крестообразной связки, и он пропустит несколько месяцев. Сегодня у нас не очень хорошие новости. Я еще не разговаривал с Тайлером, но, вероятно, просто сообщаю всем, что он будет отсутствовать длительное время — возможно, до конца сезона.
У нас сегодня тяжелый день из-за этих новостей, но теперь другие ребята должны проявить себя. Остальная лига находится в той же лодке. У нас много травм и много игр, так что мы просто должны продолжать двигаться вперед", — сказал Галуцен.
Сегин получил повреждение в результате столкновения с Владиславом Гавриковым во время матча с «Рейнджерс» (2:3 ОТ). В текущем сезоне НХЛ 33-летний канадец провел 27 матчей и набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+10».