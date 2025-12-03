Никитин о поражении от «Торпедо»: «Были индивидуальные ошибки, но я не согласен, что парни не бились. Непростая игра в психологическом плане, можно отметить хорошие моменты»

— Хорошие моменты можно отметить, была непростая игра в психологическом плане. Парни возвращались, но нужно заслужить удачу, чтобы вернуть ее на свою сторону.
— Что мешает игрокам начать биться?
— А почему вы считаете, что они не бились?
— Было много индивидуальных ошибок, много раз не выводили шайбу из зоны.
— Как это коррелируется со словом «биться»? Я с вами согласен, были индивидуальные ошибки, но не согласен, что парни не бились.
— Есть позитивный тренд в последних двух матчах?
— Я про это сказал, хотелось отметить эти моменты, к сожалению, индивидуальные ошибки дискредитируют, что парни бьются.
— Что не так было с Зерновым?
— На своем опыте я всегда смотрю, есть ли моменты. Если их нет, то у игрока проблема, а если они есть, но он не забивает, но бьется, то все нормально, — сказал Никитин.