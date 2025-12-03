Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.40
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
04.12
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.50
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
04.12
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.46
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

Никитин о поражении от «Торпедо»: «Были индивидуальные ошибки, но я не согласен, что парни не бились. Непростая игра в психологическом плане, можно отметить хорошие моменты»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги игры с «Торпедо» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (4:5 Б).

Источник: Спортс"

— Хорошие моменты можно отметить, была непростая игра в психологическом плане. Парни возвращались, но нужно заслужить удачу, чтобы вернуть ее на свою сторону.

— Что мешает игрокам начать биться?

— А почему вы считаете, что они не бились?

— Было много индивидуальных ошибок, много раз не выводили шайбу из зоны.

— Как это коррелируется со словом «биться»? Я с вами согласен, были индивидуальные ошибки, но не согласен, что парни не бились.

— Есть позитивный тренд в последних двух матчах?

— Я про это сказал, хотелось отметить эти моменты, к сожалению, индивидуальные ошибки дискредитируют, что парни бьются.

— Что не так было с Зерновым?

— На своем опыте я всегда смотрю, есть ли моменты. Если их нет, то у игрока проблема, а если они есть, но он не забивает, но бьется, то все нормально, — сказал Никитин.