Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.50
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.47
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.94
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

Исаков о победе над ЦСКА: «Яркий, интересный матч, хороший итог для “Торпедо”. Было ощущение, что не отделаемся одной‑двумя шайбами»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил победу над ЦСКА в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (5:4 Б).

Источник: Спортс"

— Хотел бы поздравить с победой свою команду и аудиторию, которая нас поддерживала. Было ощущение, что не отделаемся одной‑двумя шайбами. Яркий, интересный матч. Для нас победа — хороший итог.

— Прошлый матч мотивировал исправиться после поражения?

— Всегда хочется исправиться после неудачных игр. Делали акцент на игровой дисциплине. Сегодня матч был сложный, сейчас выдохнул и наслаждаемся моментом.

— Почему дважды Зернов выходил 1 в 0?

— Возьму на себя ответственность за две шайбы, не разобрались, подкорректируем и этого не повторится, — сказал Исаков.