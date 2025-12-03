Исаков о победе над ЦСКА: «Яркий, интересный матч, хороший итог для “Торпедо”. Было ощущение, что не отделаемся одной‑двумя шайбами»

— Хотел бы поздравить с победой свою команду и аудиторию, которая нас поддерживала. Было ощущение, что не отделаемся одной‑двумя шайбами. Яркий, интересный матч. Для нас победа — хороший итог.
— Прошлый матч мотивировал исправиться после поражения?
— Всегда хочется исправиться после неудачных игр. Делали акцент на игровой дисциплине. Сегодня матч был сложный, сейчас выдохнул и наслаждаемся моментом.
— Почему дважды Зернов выходил 1 в 0?
— Возьму на себя ответственность за две шайбы, не разобрались, подкорректируем и этого не повторится, — сказал Исаков.