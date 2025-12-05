Дементьев о ситуации с ареной к ОИ-2026 в Милане: «Надо предложить провести хоккейную часть турнира в России. У нас достаточно площадок»

— Вообще странная ситуация, потому что было достаточно времени для строительства катка. Тем более что в Италии хоккей достаточно популярный вид спорта, особенно в последние 20−30 лет. И то, что не смогли построить, либо построили не так, это вызывает очень много вопросов.