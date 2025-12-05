Ричмонд
Дементьев о ситуации с ареной к ОИ-2026 в Милане: «Надо предложить провести хоккейную часть турнира в России. У нас достаточно площадок»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о проблемах со строительством арены для Олимпиады-2026 в Италии.

Ранее сообщалось, что строительство ледовой арены идет с опозданием. Она до сих пор не сдана в эксплуатацию и на ней не проводились тестовые мероприятия.

— Вообще странная ситуация, потому что было достаточно времени для строительства катка. Тем более что в Италии хоккей достаточно популярный вид спорта, особенно в последние 20−30 лет. И то, что не смогли построить, либо построили не так, это вызывает очень много вопросов.

Один из руководителей НХЛ сказал, что площадка на три-четыре фута меньше той, на которой привыкли играть хоккеисты лиги. Это большая разница и существенно изменяет рисунок игры и все остальное. Так как НХЛ — приверженец правильности во всех решениях и действиях, то возможность их отсутствия на Олимпиаде реалистично.

Надо предложить провести хоккейную часть Олимпийского турнира в России. Я думаю, что у нас достаточно и площадок, и возможностей для организации такого мероприятия.

— И западные страны согласятся к нам приехать?

— Не согласятся, найдут миллион причин. Хотя я думаю, что можно решить вопрос с визами и со всеми другими организационными вопросами. Но не приедут из-за вредности, — заявил Дементьев.

Дэйли о вероятности отказа НХЛ от Олимпиады-2026: «Если каток в Милане не будет построен, игроки не поедут».

Площадка на арене в Милане будет меньше стандарта НХЛ. Ассоциация игроков НХЛ обеспокоена этим (The Athletic).