Быков об Овечкине: «Посол российского спорта в НХЛ. В каждом поколении советских и российских игроков были выдающиеся мастера. Это наш генофонд, которым мы гордимся»

Мне трудно сравнить Овечкина с кем-то из больших советских и российских хоккеистов. Это в целом не самое благородное дело, поскольку многие наши игроки были со своим выдающимся характером, мастерством и по-своему добивались великолепных результатов. Это все наш генофонд, которым мы все гордимся. В каждом поколении советских и российских игроков были выдающиеся мастера.