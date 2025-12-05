Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.90
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.58
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.74
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.41
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.80
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.72
П2
3.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Быков об Овечкине: «Посол российского спорта в НХЛ. В каждом поколении советских и российских игроков были выдающиеся мастера. Это наш генофонд, которым мы гордимся»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

На счету 40-летнего форварда «Вашингтона» 988 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016 голов).

"Уже в ближайшее время Александр точно сможет покорить вершину в 1000 шайб в регулярных чемпионатах с учетом плей-офф. Этот будет абсолютный рекорд результативности в НХЛ.

А что касается возраста, то он только позволяет Овечкину быть уверенным в своих действиях и передавать свой опыт партнерам по команде. Игроки «Вашингтона» наверняка стараются своей игрой помочь Александру побить этот рекорд.

Мне трудно сравнить Овечкина с кем-то из больших советских и российских хоккеистов. Это в целом не самое благородное дело, поскольку многие наши игроки были со своим выдающимся характером, мастерством и по-своему добивались великолепных результатов. Это все наш генофонд, которым мы все гордимся. В каждом поколении советских и российских игроков были выдающиеся мастера.

Александр является отличным продолжателем этих традиций. Феномен Овечкина привлекает внимание молодого поколения ребят, которое выбирает хоккей. Только поэтому Александр является настоящим послом российского спорта в НХЛ", — сказал Быков.

