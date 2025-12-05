Ричмонд
Третьяк о ЦСКА: «Не видно рисунка игры. Ни большинства, ни меньшинства, ни одной мысли. Вход в зону — просто вбрасывают шайбу, как было 100 лет назад, когда так канадцы играли»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о выступлении ЦСКА в сезоне-2025/26.

Армейцы занимают девятую строчку в Западной конференции, набрав 33 очка за 33 игры.

— Что вы скажете об игре ЦСКА в этом сезоне?

— Для меня большая неожиданность, что команда на девятом месте в конференции. Тут просто без комментариев! Я не привык к тому, что ЦСКА стоит так низко в таблице.

Но сам главный тренер Игорь Никитин в интервью говорит, что его не все игроки понимают. Задача-то поставлена одна: завоевать Кубок Гагарина. Других целей у ЦСКА нет, это я точно знаю.

К сожалению, армейцы сейчас буксуют. И главное — не видно рисунка игры. Я вот смотрел их матч со СКА. Ни большинства, ни меньшинства, ни одной мысли. Вход в зону — просто вбрасывают шайбу, как было 100 лет назад, когда так канадцы играли.

Вы посмотрите матчи НХЛ. Там все в зону входят веером! Привозят шайбу, потом разыгрывают ее. Практически нет вбросов. А у нас смотришь на ЦСКА: чуть что — шайба вбрасывается в зону, и бегут за ней. Непонятная тактика!

Я думаю, что Никитин — опытный тренер. Но он сам сказал, что игроки его не слушают. Значит, он должен с ними что-то сделать. Хоккеисты у него неплохие. Он должен создать их них команду. А если он так дальше будет играть, то так Кубок Гагарина не возьмешь, — сказал Третьяк.