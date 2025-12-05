Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.41
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.40
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.80
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.70
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Фетисов о церемонии «Детройта» в честь Федорова: «Я под санкциями, не могу посетить мероприятие. Абсурдная ситуация, столько фанатов любило в клубе, человек известный в мире, но такова жизнь»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, экс-защитник «Детройта» Вячеслав Фетисов рассказал, что из-за санкций не сможет посетить церемонию чествования Сергея Федорова.

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет номер Федорова из обращения. Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026 года.

— Игорь Ларионов сказал, что Федоров звал его на церемонию выведения номера из обращения в «Детройте». Вас приглашал, или вы не можете поехать из-за санкций?

— Сергей предлагал. Я ему сказал: «Ты издеваешься, что ли?» Конечно, приглашал, он с уважением относится ко всем, кто с ним играл.

Я не могу посетить это мероприятие, потому что нахожусь под всякими возможными санкциями. Абсурдная ситуация, столько болельщиков любило в «Детройте», да и человек известный в мире, но такова сегодняшняя жизнь.

Будем на расстоянии радоваться за успехи Сергея, поздравлять его. Надеюсь, соберет нас по возвращению, отметим это дело, — заявил Фетисов.