Фетисов о церемонии «Детройта» в честь Федорова: «Я под санкциями, не могу посетить мероприятие. Абсурдная ситуация, столько фанатов любило в клубе, человек известный в мире, но такова жизнь»

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет номер Федорова из обращения. Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026 года.
— Игорь Ларионов сказал, что Федоров звал его на церемонию выведения номера из обращения в «Детройте». Вас приглашал, или вы не можете поехать из-за санкций?
— Сергей предлагал. Я ему сказал: «Ты издеваешься, что ли?» Конечно, приглашал, он с уважением относится ко всем, кто с ним играл.
Я не могу посетить это мероприятие, потому что нахожусь под всякими возможными санкциями. Абсурдная ситуация, столько болельщиков любило в «Детройте», да и человек известный в мире, но такова сегодняшняя жизнь.
Будем на расстоянии радоваться за успехи Сергея, поздравлять его. Надеюсь, соберет нас по возвращению, отметим это дело, — заявил Фетисов.