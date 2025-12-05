Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
0
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
3
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.44
П2
6.14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
4
:
Детройт
5
Все коэффициенты
П1
29.00
X
4.30
П2
1.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.30
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.86
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Сочи
2
П1
X
П2

Артюхин об идее Третьяка: «Не думаю, что “Вашингтон” сорвется посреди сезона и прилетит. Будем надеяться, что приедут перед сезоном»

Евгений Артюхин оценил идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию в декабре 2026 года.

Источник: Спортс"

«Мне кажется, это пока что лежит в области фантастики. Я не думаю, что “Вашингтон” сорвется посреди сезона и прилетит на Кубок Первого канала. Это очень энергозатратно для игроков из-за смены часового пояса и перелетов.

Будем надеяться на то, что, как это было раньше, клубы НХЛ будут приезжать в Россию перед сезоном. Помнится, в Санкт-Петербург приезжала «Каролина». Это более реалистично, чем то, что сказал Третьяк.

Было бы здорово, если бы мы скоро вернулись на международный уровень. Наших спортсменов в других видах уже потихоньку допускают, надеюсь, то же самое скоро произойдет с хоккеем", — сказал бывший форвард сборной России.