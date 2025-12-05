Агент Овечкина: «Саша пока спокойно относится к идее побить следующий рекорд Гретцки»

На счету 40-летнего россиянина 988 таких шайб, у Гретцки на 28 больше — 1016.
"Я бы сказал, что Саша пока спокойно относится к идее побить следующий рекорд Гретцки.
Вы же помните, про прошлый рекорд он сам говорил, что когда-то он казался ему недостижимым. Но когда он все ближе стал подходить к этому, цель стала осязаемой и реальной", — сказал Глеб Чистяков.
