Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
0
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
3
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.44
П2
6.14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
4
:
Детройт
5
Все коэффициенты
П1
46.00
X
6.40
П2
1.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.30
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.86
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.01
X
4.54
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Сочи
2
П1
X
П2

Агент Овечкина: «Саша пока спокойно относится к идее побить следующий рекорд Гретцки»

Агент Александра Овечкина высказался о том, намерен ли капитан «Вашингтона» побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Sports.Ru

На счету 40-летнего россиянина 988 таких шайб, у Гретцки на 28 больше — 1016.

"Я бы сказал, что Саша пока спокойно относится к идее побить следующий рекорд Гретцки.

Вы же помните, про прошлый рекорд он сам говорил, что когда-то он казался ему недостижимым. Но когда он все ближе стал подходить к этому, цель стала осязаемой и реальной", — сказал Глеб Чистяков.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше