Шестеркин отразил 25 из 27 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча. Победа — 12-я в 23 играх в сезоне (91,2% сэйвов, КН 2,43)

29-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков и был признан первой звездой встречи.
Победа стала для Шестеркина 2-й подряд и 12-й в 23 играх в текущем сезоне (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:2).
