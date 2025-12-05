Ричмонд
2-й период
Лос-Анджелес
0
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.89
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.30
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.86
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.01
X
4.54
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.61
X
4.50
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
9
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
6
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Проворов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом». Он сыграл 29:27 — максимальное время в этом сезоне

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:5 Б).

На счету 28-летнего россиянина стало 9 (4+5) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Иван (29:27 — максимальное время в этом сезоне, «+1») реализовал 1 из 4 бросков, сделал 2 блока, допустил 1 потерю и получил малый штраф.