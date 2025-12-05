Бучневич забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Бостоном». У него 12 очков и «минус 12» в 28 играх в сезоне

На счету 30-летнего россиянина стало 12 (4+8) очков в 28 играх в сезоне при полезности «минус 12».
Сегодня Павел (14:28, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:5).
На счету 30-летнего россиянина стало 12 (4+8) очков в 28 играх в сезоне при полезности «минус 12».
Сегодня Павел (14:28, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.