Капризов остался без очков во 2-м матче подряд. У него 3 броска, 2 потери и «минус 4» за 20:34 против «Калгари»

В 28 играх в сезоне у 28-летнего россиянина 31 (14+17) очко при полезности «минус 3». Он не отметился результативными действиями в двух последних встречах.
Сегодня Кирилл (20:34) завершил встречу с «минус 4» — худший показатель в «Уайлд» наряду с форвардом Мэттью Болди.
У нападающего 3 броска в створ, 1 блок и 2 потери.
Узнать больше по теме
