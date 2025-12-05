Подколзин забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». У него 11 очков и «+7» в 28 играх

На счету 24-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 28 играх в сезоне при полезности «+7».
Сегодня Василий (16:05, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок и применил 3 силовых приема.
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (9:4).
На счету 24-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 28 играх в сезоне при полезности «+7».
Сегодня Василий (16:05, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок и применил 3 силовых приема.