Малкин вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1375 очков), обогнав Модано. До идущего 25-м Бретта Халла — 16 баллов

В текущем сезоне в активе нападающего стало 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».
За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1375 (522+853) баллов в 1239 играх.
Малкин вышел на чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Майка Модано (1374 в 1499).
На 25-м месте идет Бретт Халл (1391 в 1269), на 24-м — Люк Робитайл (1394 в 1431).
