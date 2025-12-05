Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.30
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.86
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.54
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
9
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
6
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Воробьев об идее Третьяка: «НХЛ не будет кромсать чемпионат из-за поездки одного клуба за рубеж в такое время. Возможно, перенос турнира с декабря на несколько месяцев пораньше является неплохой идеей»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев оценил идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.

Источник: Спортс"

Ранее Третьяк рассказал о желании пригласить «Кэпиталс» на матчи в Россию: «Вот бы приехал “Вашингтон” с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что поездка «Вашингтона» в разгар сезона в другую страну маловероятна.

"Понятно, что НХЛ не будет кромсать свой чемпионат из-за поездки одного клуба за рубеж в такое время. Возможно, перенос турнира с декабря на несколько месяцев пораньше является неплохой идеей, но сказать и сделать — это разные вещи.

«Вашингтон» может приехать, если Александр приедет. Он может сдвинуть дело благодаря своему имени.

Сама идея-то очень хорошая. Если сдвинуть сроки Кубка Первого канала, то в сентябре — это поинтереснее для НХЛ. Если Александр приедет со своим клубом, то перекроит все неудобства и привычки по сдвигу сроков турнира. Тогда это была бы красивая история — лучший снайпер лиги со своим клубом приехал бы в Россию. Это было бы грандиозно", — сказал Воробьев.