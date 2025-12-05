Воробьев об идее Третьяка: «НХЛ не будет кромсать чемпионат из-за поездки одного клуба за рубеж в такое время. Возможно, перенос турнира с декабря на несколько месяцев пораньше является неплохой идеей»

Ранее Третьяк рассказал о желании пригласить «Кэпиталс» на матчи в Россию: «Вот бы приехал “Вашингтон” с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что поездка «Вашингтона» в разгар сезона в другую страну маловероятна.
"Понятно, что НХЛ не будет кромсать свой чемпионат из-за поездки одного клуба за рубеж в такое время. Возможно, перенос турнира с декабря на несколько месяцев пораньше является неплохой идеей, но сказать и сделать — это разные вещи.
«Вашингтон» может приехать, если Александр приедет. Он может сдвинуть дело благодаря своему имени.
Сама идея-то очень хорошая. Если сдвинуть сроки Кубка Первого канала, то в сентябре — это поинтереснее для НХЛ. Если Александр приедет со своим клубом, то перекроит все неудобства и привычки по сдвигу сроков турнира. Тогда это была бы красивая история — лучший снайпер лиги со своим клубом приехал бы в Россию. Это было бы грандиозно", — сказал Воробьев.