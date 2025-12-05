Малкин о том, что играет, будто ему снова 22 года: «Мне не 22… Как минимум 25. Чувствую себя хорошо, с нетерпением жду каждого матча»

Нападающий сделал дубль и передачу в матче НХЛ с «Тампой» (4:3).
В текущем сезоне в активе 39-летнего Малкина 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».
— Ты играешь так, будто тебе снова 22!
— Мне не 22… Как минимум 25.
Я чувствую себя хорошо. Я с нетерпением жду каждой игры. Я говорил это перед началом сезона, нужно просто наслаждаться каждой игрой.
Новый тренер, новые лица в команде. Нужно просто получать удовольствие. Не каждая игра получается отличной, но сегодня нам немного повезло.
Я рад, что мы набрали 2 очка против «Тампы», они играют невероятно. Мы победили отличную команду. Это очень важно для нас, — сказал Малкин.
