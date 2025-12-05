Ричмонд
Фетисов об идее Третьяка: «Популизм. “Вашингтон” не приедет никуда в разгар сезона. Надо включить голову, заниматься своими делами, а не придумками. Какой Кубок Первого канала?»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал популизмом идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.

Ранее Третьяк рассказал о желании пригласить «Кэпиталс» на матчи в Россию: «Вот бы приехал “Вашингтон” с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».

— Третьяк заявил, что можно реализовать идею с приглашением «Вашингтона» на Кубок Первого канала в декабре, чтобы сыграть со звездами КХЛ. Это реально?

— Чистый популизм. Никакой «Вашингтон» не приедет никуда в разгар сезона, это невозможно представить.

Не понимаю, зачем об этом говорит Третьяк. Каждому надо заниматься своими делами, а не придумками. Нереальная история, и все мы об этом знаем.

Надо включить голову: плотный календарь, перелеты, зачем? Какой Кубок Первого канала? Странно все это слышать от хоккеиста. Ну, может я чего-то не знаю, — сказал Фетисов.