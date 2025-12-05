Хоккеисты «Немана» прервали девятиматчевую победную серию «Юности»

Встреча принципиальных соперников и двух самых титулованных команд страны состоялась в Гродно. По ходу стартовых 40 минут матча минчане дважды выходили вперед, но оба раза хозяева отыгрывались. В начале заключительной трети Никита Бастрыкин забросил третью шайбу «Немана», на что гости ответить не смогли. Итог поединка — 3:2, гродненцы одержали третью викторию подряд и прервали победную серию столичного клуба, которая длилась девять игр.
Также 5 декабря отношения выясняли представители Минской области «Динамо-Молодечно» и «Шахтер». Основное время закончилось вничью 2:2, а в серии буллитов точнее оказались солигорчане. Хоккеисты «Лиды» на выезде всухую обыграли смоленский «Славутич» (3:0), шатаут в составе «рыцарей» оформил Игорь Тяло. Параллельно в Гомеле местный клуб проиграл «Бресту» (1:4), для «рысей» эта неудача стала восьмой подряд.