Хоккеисты «Немана» прервали девятиматчевую победную серию «Юности»

Встреча принципиальных соперников и двух самых титулованных команд страны состоялась в Гродно. По ходу стартовых 40 минут матча минчане дважды выходили вперед, но оба раза хозяева отыгрывались. В начале заключительной трети Никита Бастрыкин забросил третью шайбу «Немана», на что гости ответить не смогли. Итог поединка — 3:2, гродненцы одержали третью викторию подряд и прервали победную серию столичного клуба, которая длилась девять игр.