Гатиятулин про 1:4 с «Салаватом»: «C cамого начала матча мало что получилось. Не было контроля шайбы, в простых ситуациях ошибались»

— C cамого начала матча мало что получилось. В прошлом сезоне у нас была проблема, когда после эмоционального матча следующая игра была не очень выразительной. В этом сезоне в большей степени это удалось решить, но сегодня случился рецидив. Нужно правильно оценить наше состояние, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.
— Значительную часть игры вы уступали в движении. Это связано с эмоциями?
— В прошлом сезоне у нас была такая проблема, в этом сезоне это удавалось решить. Нужно посмотреть, разобраться, в чем причина.
— Как прокомментируете дисциплину команды? Два удаления от ассистентов капитана.
— Дисциплина, да. Соглашусь, что важный момент. Опять же, нужно разобрать этот матч, пересмотреть удаления, что к ним привело.
— У вас были отрезки, когда вы вообще не бросали и не шли на пятак. Почему не удалось это исправить?
— Не было контроля шайбы, в простых ситуациях ошибались, — сказал Гатиятулин.