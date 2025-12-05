Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.12
Виннипег
:
Баффало
П1
2.21
X
4.50
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
06.12
Нью-Джерси
:
Вегас
П1
2.72
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06.12
Даллас
:
Сан-Хосе
П1
1.58
X
5.10
П2
4.92
Хоккей. НХЛ
06.12
Ванкувер
:
Юта
П1
2.69
X
4.50
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06.12
Анахайм
:
Вашингтон
П1
2.85
X
4.50
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
06.12
Адмирал
:
Локомотив
П1
3.57
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
06.12
Амур
:
СКА
П1
3.35
X
4.30
П2
1.94
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
3
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Гатиятулин про 1:4 с «Салаватом»: «C cамого начала матча мало что получилось. Не было контроля шайбы, в простых ситуациях ошибались»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— C cамого начала матча мало что получилось. В прошлом сезоне у нас была проблема, когда после эмоционального матча следующая игра была не очень выразительной. В этом сезоне в большей степени это удалось решить, но сегодня случился рецидив. Нужно правильно оценить наше состояние, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Значительную часть игры вы уступали в движении. Это связано с эмоциями?

— В прошлом сезоне у нас была такая проблема, в этом сезоне это удавалось решить. Нужно посмотреть, разобраться, в чем причина.

— Как прокомментируете дисциплину команды? Два удаления от ассистентов капитана.

— Дисциплина, да. Соглашусь, что важный момент. Опять же, нужно разобрать этот матч, пересмотреть удаления, что к ним привело.

— У вас были отрезки, когда вы вообще не бросали и не шли на пятак. Почему не удалось это исправить?

— Не было контроля шайбы, в простых ситуациях ошибались, — сказал Гатиятулин.