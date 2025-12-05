Жамнов про 3:4 с «Барысом»: «Не удаления сломали игру, после 3:1 мы перестали играть. Успокоились и подумали, что матч закончен»

— Удаления сказались, во-первых, это ломает ритм игры. Есть спецбригада большинства, есть спецбригада меньшинства. Ясно, что на некоторых ребят возлагается двойная нагрузка, и, конечно, удаления ломают игру. В принципе, сегодня не удаления сломали игру, а после того, как 3:1 повели, мы просто перестали играть. Успокоились и подумали, что матч закончен.
— Ваша прошлая встреча с «Сибирью» дала хороший настрой?
— На самом деле совершили камбэк, но такие игры отнимают очень много сил и эмоций. Всегда следующий матч дается тяжело, это на самом деле так происходит. Мы прекрасно все понимали. Я еще раз говорю, что мы сами виноваты в сегодняшнем поражении, потому что надо было действовать правильно. Ведя в счете 3:1 надо было продолжать играть, а мы перестали выполнять задание. Наша вина, и мы будет это разбирать, — сказал Жамнов.