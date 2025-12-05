Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.12
Виннипег
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.50
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
06.12
Нью-Джерси
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06.12
Даллас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.00
П2
4.92
Хоккей. НХЛ
06.12
Ванкувер
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.50
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06.12
Анахайм
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.36
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
06.12
Адмирал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
06.12
Амур
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.94
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
3
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Жамнов про 3:4 с «Барысом»: «Не удаления сломали игру, после 3:1 мы перестали играть. Успокоились и подумали, что матч закончен»

— Удаления сказались, во-первых, это ломает ритм игры. Есть спецбригада большинства, есть спецбригада меньшинства. Ясно, что на некоторых ребят возлагается двойная нагрузка, и, конечно, удаления ломают игру.

Источник: Спортс"

— Удаления сказались, во-первых, это ломает ритм игры. Есть спецбригада большинства, есть спецбригада меньшинства. Ясно, что на некоторых ребят возлагается двойная нагрузка, и, конечно, удаления ломают игру. В принципе, сегодня не удаления сломали игру, а после того, как 3:1 повели, мы просто перестали играть. Успокоились и подумали, что матч закончен.

— Ваша прошлая встреча с «Сибирью» дала хороший настрой?

— На самом деле совершили камбэк, но такие игры отнимают очень много сил и эмоций. Всегда следующий матч дается тяжело, это на самом деле так происходит. Мы прекрасно все понимали. Я еще раз говорю, что мы сами виноваты в сегодняшнем поражении, потому что надо было действовать правильно. Ведя в счете 3:1 надо было продолжать играть, а мы перестали выполнять задание. Наша вина, и мы будет это разбирать, — сказал Жамнов.