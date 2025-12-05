Ричмонд
Рише про 2:3 с ЦСКА: «Трактор» в целом провел неплохой матч. Мы перебросали соперника, имели больше моментов"

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише высказался о поражении от ЦСКА (2:3).

Источник: Спортс"

— Как и в прошлых трех матчах, мы перебросали соперника, имели больше моментов. Но все не всегда заканчивается в нашу пользу, что расстраивает. Наша команда много хорошего делает на льду, но есть моменты, когда случается спад. Именно ими соперник и пользуется.

— Можно ли сказать, что сегодня исход матча решили спецбригады? Две пропущенные шайбы в меньшинстве и ни одной забитой в большинстве.

— Мы в целом провели неплохой матч. Был хороший первый период. Во втором выпали на 6−8 минут, были удаления, которые соперник реализовал, и другие не очень хорошие моменты. Но я бы не сказал, что дело было исключительно в спецбригадах обеих команд. У нас были свои моменты. Если бы мы не выпадали на это время, матчи бы у нас получались, — сказал Рише.