2-й период
Флорида
1
:
Коламбус
1
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.81
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.81
П2
4.08
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.26
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.43
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.54
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.40
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.61
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Черкас о 2-м месте «Северстали» на Западе: «Не ожидал такого успеха. Козырев быстро прогрессирующий тренер, команда прыгнула очень высоко»

Бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас заявил, что не ожидал успешной игры от «Северстали» в текущем сезоне Fonbet КХЛ. Команда под руководством Андрея Козырева занимает 2-е место на Западе, имея в активе 47 очков в 35 матчах.

Источник: Спортс

Бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас заявил, что не ожидал успешной игры от «Северстали» в текущем сезоне Fonbet КХЛ. Команда под руководством Андрея Козырева занимает 2-е место на Западе, имея в активе 47 очков в 35 матчах.

«Я не ожидал такой хорошей игры от “Северстали”. Всем было понятно, что Козырев быстро прогрессирующий тренер, но команда прыгнула очень высоко. Они борются за лидерство на Западе. “Северсталь” — действительно играющая команда, которая очень хорошо двигается.

Еще сейчас мне очень нравится «Торпедо». Мне казалось, что у Нижнего нет никаких предпосылок для успешной игры. Все-таки в прошлом сезоне они вышли в плей-офф с восьмого места… Кто бы мог подумать, что «Торпедо» залезет так далеко", — сказал Сергей Черкас.