Воронков набрал 1+1 в матче с «Флоридой». У форварда «Коламбуса» 10+10 в 28 играх

Всего в 28 играх сезона на счету россиянина 20 (10+10) баллов за результативность.
В матче с «Пантерс» за 16:18 (3:15 — в большинстве) у Воронкова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 2».
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Флоридой» (6:7 ОТ).
Всего в 28 играх сезона на счету россиянина 20 (10+10) баллов за результативность.
В матче с «Пантерс» за 16:18 (3:15 — в большинстве) у Воронкова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 2».