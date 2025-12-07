Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
2
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.10
П2
6.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
1
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.99
П2
5.80
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
3
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
63.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава
0
:
Сент-Луис
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.28
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
2-й период
Тампа-Бэй
0
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.95
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
2-й период
Торонто
0
:
Монреаль
1
Все коэффициенты
П1
4.44
X
4.00
П2
1.84
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.22
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.47
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
7
:
Коламбус
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Воронков набрал 1+1 в матче с «Флоридой». У форварда «Коламбуса» 10+10 в 28 играх

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Флоридой» (6:7 ОТ).

Источник: Спортс"

Всего в 28 играх сезона на счету россиянина 20 (10+10) баллов за результативность.

В матче с «Пантерс» за 16:18 (3:15 — в большинстве) у Воронкова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 2».