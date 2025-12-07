Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Миннесота
1
Все коэффициенты
П1
1.83
X
5.60
П2
13.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
3
:
Детройт
2
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.15
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
5
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
25.00
П2
42.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
6
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
9.50
П2
37.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.41
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.22
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.47
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.30
П2
1.89
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
0
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
7
:
Коламбус
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Задоров завершил матч против «Нью-Джерси» с «+3» и стал 3-й звездой. У него 3 броска, 2 блока, 2 потери и малый штраф за 20:15

Защитник «Бостона» Никита Задоров был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1).

30-летний россиянин завершил встречу с полезностью «+3» (лучшей в команде наряду с защитником Эндрю Пиком). Изначально на его счет была записана результативная передача, которую позже сняли.

Сегодня Задоров (20:14) отметился 3 бросками в створ и 2 блоками. Также он допустил 2 потери и получил малый штраф.

На счету Никиты 9 (1+8) очков в 30 матчах в текущем сезоне при полезности «+5», 64 минутах штрафа (лидирует в лиге по этому показателю) и среднем времени на льду 21:55.

Задоров быстро осушил стакан пива на матче НБА «Бостон» — «Лейкерс». Он пришел на игру вместе с Пастрняком, хоккеистов «Брюинс» показали на медиакубе.