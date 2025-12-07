Рябыкин о Георгиеве: «Сильный ход “Спартака”, ему еще нет и 30 лет, а для вратаря это самый расцвет. Он не окажется в списке Дриджера и К, думаю»

В 2 матчах за красно-белых в Фонбет Чемпионате КХЛ 29-летний голкипер пропустил 6 шайб при 84,2% отраженных бросков.
«На мой взгляд, “Спартак” сделал сильный ход. Георгиев провел в НХЛ не одну сотню матчей, находится в отличном хоккейном возрасте, ведь ему еще нет и тридцати, а для вратаря это самый расцвет.
Думаю, что в списке Дриджера и К Георгиев точно не окажется«, — сказал бывший тренер “Авангарда”, “Металлурга” и “Локомотива”.
«Трактор» расторг контракт с Дриджером. У голкипера 8 побед за 23 матча в КХЛ при 89,7% сэйвов.