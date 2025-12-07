Капризов сделал ассист в матче с «Ванкувером» — 1-е очко в 3 последних играх. У него 1 бросок, 2 хита, 3 потери и «минус 1» за 21:20

Результативная передача — первое очко 28-летнего россиянина в 3 последних играх. Всего в сезоне у него 32 (17+15) очка в 29 играх при полезности «минус 4».
Сегодня Капризов (21:20, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 2 силовыми приемами. Также он допустил 3 потери и получил малый штраф на последней минуте.
