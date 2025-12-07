Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.41
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.22
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.79
X
4.47
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.36
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.37
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
0
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
7
:
Коламбус
6
П1
X
П2

Тарасенко без очков в 7-м матче подряд: 2 броска, 1 потеря и «минус 1» за 12:42 против «Ванкувера». У него 2+8 в 22 играх в сезоне

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:4).

Источник: Спортс"

На счету 33-летнего россиянина 10 (2+8) баллов в 22 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6». Текущая серия без очков — 7 игр.

Сегодня Тарасенко (12:42, «минус 1») дважды бросил в створ и допустил 1 потерю.