Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.63
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.31
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Динамо М
8
П1
X
П2

Максим Кузнецов об 1:3 от ЦСКА: «Не смогли найти ключи к их обороне. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Немного не хватило концентрации в концовке»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов высказался после матча против ЦСКА (1:3).

Источник: Спортс"

— Игра на самом деле получилась тяжелой, но интересной. Мы не смогли найти ключи к их обороне.

— Начало было непростым — с чем это связано? Моментов было немного и у соперника, и у нас.

— Возможно, не хватило эмоций после предыдущей победы.

— Плюс серия, два тяжелых выездных матча. Сейчас четыре игры подряд — это тоже могло повлиять?

— Да, могло, но списывать все на это нельзя. Мы должны были забирать сегодняшний матч.

— Сегодня удалось отличиться, прервали серию без голов. Можно сказать, что упал груз с плеч?

— Давно не мог забить, набрать очки. Но в итоге команда проиграла, поэтому радоваться нечему.

— Тем не менее, несмотря на поражение, что полезного можно вынести из сегодняшнего матча?

— В первую очередь — самоотдачу. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Не хватило немного концентрации в концовке. Пропустили ненужные шайбы, — сказал Кузнецов.