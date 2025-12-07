Максим Кузнецов об 1:3 от ЦСКА: «Не смогли найти ключи к их обороне. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Немного не хватило концентрации в концовке»

— Игра на самом деле получилась тяжелой, но интересной. Мы не смогли найти ключи к их обороне.
— Начало было непростым — с чем это связано? Моментов было немного и у соперника, и у нас.
— Возможно, не хватило эмоций после предыдущей победы.
— Плюс серия, два тяжелых выездных матча. Сейчас четыре игры подряд — это тоже могло повлиять?
— Да, могло, но списывать все на это нельзя. Мы должны были забирать сегодняшний матч.
— Сегодня удалось отличиться, прервали серию без голов. Можно сказать, что упал груз с плеч?
— Давно не мог забить, набрать очки. Но в итоге команда проиграла, поэтому радоваться нечему.
— Тем не менее, несмотря на поражение, что полезного можно вынести из сегодняшнего матча?
— В первую очередь — самоотдачу. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Не хватило немного концентрации в концовке. Пропустили ненужные шайбы, — сказал Кузнецов.