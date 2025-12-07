Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.63
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.31
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Динамо М
8
П1
X
П2

Яшкин про гол «Нефтехимику»: «Мы давно не отличались в большинстве, нужно было забить такую “ковыряшку”

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе в игре с «Нефтехимиком» (3:1).

Источник: Спортс"

— Третья победа «Ак Барса» в Нижнекамске за регулярку, за счет чего удалось выиграть?

— Непростая игра, все были настроены после матча в Уфе. Ребята — молодцы, особенно хорошо отработали в меньшинстве. И забили несколько голов, здорово.

— Вы в эпизоде со своим голом отдавали передачу?

— Простреливал. Мы давно не отличались при игре в большинстве, нужно было забить такую «ковыряшку».

— Два больших штрафа за матч у команд — это следствие эмоций? Моменты стали определяющими в матче?

— Не мне судить. Ни мы, ни соперник не забили при пятиминутных штрафах. Нельзя назвать моменты определяющими, но они разделили игру.

— Впереди недельная пауза — она своевременная?

— Думаю, что для всех она вовремя. Отдохнем, перезагрузимся и потренируемся, — сказал Яшкин.