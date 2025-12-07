Яшкин про гол «Нефтехимику»: «Мы давно не отличались в большинстве, нужно было забить такую “ковыряшку”

— Третья победа «Ак Барса» в Нижнекамске за регулярку, за счет чего удалось выиграть?
— Непростая игра, все были настроены после матча в Уфе. Ребята — молодцы, особенно хорошо отработали в меньшинстве. И забили несколько голов, здорово.
— Вы в эпизоде со своим голом отдавали передачу?
— Простреливал. Мы давно не отличались при игре в большинстве, нужно было забить такую «ковыряшку».
— Два больших штрафа за матч у команд — это следствие эмоций? Моменты стали определяющими в матче?
— Не мне судить. Ни мы, ни соперник не забили при пятиминутных штрафах. Нельзя назвать моменты определяющими, но они разделили игру.
— Впереди недельная пауза — она своевременная?
— Думаю, что для всех она вовремя. Отдохнем, перезагрузимся и потренируемся, — сказал Яшкин.