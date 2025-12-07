Ричмонд
Дыбленко о 4:3 со СКА: «Амуру» нужен был такой матч, где мы на жилах побеждаем, выдергиваем. Плюс такой мастеровитый соперник. Такая победа полезна для уверенности"

Защитник «Амура» Ярослав Дыбленко высказался после победы в матче против СКА (4:3 Б).

Источник: Спортс"

— Нам нужен был такой матч в сезоне, где мы проигрываем и на жилах побеждаем, выдергиваем. Плюс такой хороший соперник мастеровитый, с очень хорошим подбором игроков. Такая победа дорогого стоит. Она полезна для уверенности, тем более после шести поражений.

Хотелось бы набрать больше очков в этой домашней серии, удалось забрать только половину из восьми возможных, но мы старались, бились до конца. Что-то получалось, что-то нет, где-то упустили свою победу. Где-то на глупостях проиграли, но мы учимся с каждым днем.

Если будем правильно относиться к этим ошибкам, исправлять их, то будет все хорошо. Дай бог, мы будем очень солидно смотреться.

— Что бы отметил по игре команды на данном отрезке чемпионата? Какие плюсы и где надо добавлять?

— Команда готовится к каждому матчу, как к последнему. Новые наработки, добавляем с каждой игрой. Развиваем в том числе умение играть, когда на пределе эмоции и силы — это очень важно.

— На что сейчас делает акцент тренерский штаб?

— Сейчас акцент больше на контратаки, быстрый переход из обороны в атаку. Хоккей вертикальный — бежишь прямо, везде подстраиваемся друг под друга. Много бросков, фокус на ворота, то есть такой очень серьезный американский стиль игры.

— В чем сильные стороны «Амура»?

— Наша команда очень сбалансированная во всех линиях. Везде баланс, все идет от работы, от правильного понимания, как надо играть, и соответствующего отношения к работе, — сказал Дыбленко.