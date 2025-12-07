Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.63
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.31
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Динамо М
8
П1
X
П2

Долженков о 3:1 с «Салаватом»: «Все парни бились, понимали, что важно не сдаваться, не упускать ту игру, которую мы показали с “Трактором”, играть на победу»

Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

Источник: Спортс"

«Все парни бились, понимали, что важно не сдаваться, не упускать ту игру, которую мы показали с “Трактором” (3:2), и играть на победу. В Челябинске мы зацепились за то, что и договаривались всегда делать, за свою игру, и смогли перенести ее на сегодняшний матч.

В эпизоде с третьим голом Тахир ехал на дальнюю штангу, я планировал выкрутить и отдать ему пас. Но шайба отскочила, я сразу ориентировался и добил.

При счете 1:1 мы понимали, что важно психологически не сломаться и гнуть свою линию, играть так же, как на протяжении всей игры", — сказал Долженков.