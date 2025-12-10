Ротенберг о походе в театр с «Россией 25»: «Балет — важная часть культурного кода России. Для спортсменов это возможность прикоснуться к тому, что формирует нашу национальную идентичность»

«Сборная России и юные воспитанники школы “Красная Машина Юниор” посетили Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) — самый большой театр страны, где посмотрели балет “Дон Кихот”.
Новосибирск по праву считается театральной столицей Сибири, и для нашей команды было важно почувствовать атмосферу города, в котором проходит эта насыщенная хоккейная неделя. Особенно тронуло то, как тепло зрители встретили сборную: подходили, узнавали ребят, говорили добрые слова, желали удачи на турнире. Это еще раз показало, что Новосибирск — не только культурный, но и по-настоящему хоккейный город, где нашу команду знают, любят и ждут.
Балет — важная часть культурного кода России, символ высокого мастерства и многолетних традиций. Для спортсменов это возможность прикоснуться к тому, что формирует нашу национальную идентичность и учит видеть труд, дисциплину и максимальную отдачу, только выраженные в искусстве.
Большая благодарность от ФХР и сборной России губернатору Андрею Александровичу Травникову, Министерству культуры России, театру НОВАТ и его директору Айрату Рашитовичу Тухватуллину за теплый прием, поддержку и организацию посещения балета", — написал Ротенберг.