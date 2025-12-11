Роман Ротенберг: «Упражнения из Формулы-1 мне посоветовал Юрзинов. Оттуда идет связь: скорость, быстрое принятие решений. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал»

Он мне говорил: «Начинайте делать упражнения Формулы-1, это поможет тебе завести команду». Оттуда идет связь: это скорость, быстрое принятие решений. Шайбы, которые мы забросили, это из разряда Формулы-1 — быстрое открывание, передачи, голы в касание. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал, мы берем лучшее.