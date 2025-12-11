Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.12
Айлендерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.50
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
12.12
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.40
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
12.12
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
12.12
Нью-Джерси
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
12.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
12.12
Торонто
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
5.00
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
12.12
Филадельфия
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
12.12
Виннипег
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
12.12
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
12.12
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
12.12
Эдмонтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.65
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
12.12
Колорадо
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.90
П2
4.18
Хоккей. НХЛ
12.12
Ванкувер
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.40
П2
2.38

Роман Ротенберг: «Упражнения из Формулы-1 мне посоветовал Юрзинов. Оттуда идет связь: скорость, быстрое принятие решений. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о применении методик из Формулы-1.

Российская сборная выиграла Кубок Первого канала в формате 3×3, обыграв команды Казахстана (4:1) и Беларуси (6:2).

"Упражнения из Формулы-1 мне посоветовал Владимир Владимирович Юрзинов, все самое лучшее, что мы делаем, уже изобрели, мы велосипед не изобретаем.

Он мне говорил: «Начинайте делать упражнения Формулы-1, это поможет тебе завести команду». Оттуда идет связь: это скорость, быстрое принятие решений. Шайбы, которые мы забросили, это из разряда Формулы-1 — быстрое открывание, передачи, голы в касание. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал, мы берем лучшее.

Владимира Владимировича надо поблагодарить за это, мы это применяем, это характеризует нашу игру", — сказал Ротенберг.