Роман Ротенберг: «Упражнения из Формулы-1 мне посоветовал Юрзинов. Оттуда идет связь: скорость, быстрое принятие решений. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал»

Российская сборная выиграла Кубок Первого канала в формате 3×3, обыграв команды Казахстана (4:1) и Беларуси (6:2).
"Упражнения из Формулы-1 мне посоветовал Владимир Владимирович Юрзинов, все самое лучшее, что мы делаем, уже изобрели, мы велосипед не изобретаем.
Он мне говорил: «Начинайте делать упражнения Формулы-1, это поможет тебе завести команду». Оттуда идет связь: это скорость, быстрое принятие решений. Шайбы, которые мы забросили, это из разряда Формулы-1 — быстрое открывание, передачи, голы в касание. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал, мы берем лучшее.
Владимира Владимировича надо поблагодарить за это, мы это применяем, это характеризует нашу игру", — сказал Ротенберг.