Гендиректор «Сибири» о Ткачеве: «Владимира никто не собирался менять, обмен был его инициативой. Он посчитал, что ему нужно играть в команде более высокого уровня»

Если же говорить о тех ребятах, которые пришли в нашу команду, то мы выбирали среди нескольких кандидатов. Остановились именно на Абрамове и Косолапове, потому что нам нужен был центральный нападающий после ухода Ткачева. В этом обмене также поучаствовал Ярослав Игоревич Люзенков, поскольку он хорошо знал Косолапова по «молодежке» «Динамо» и прекрасно понимал, как его использовать. Думаю, что в этой ситуации выиграли оба клуба. Ткачев практически сразу же начал забивать за «Торпедо», а эти ребята усилили наше нападение и большинство.