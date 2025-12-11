Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.50
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.40
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.40
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.90
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.62
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.90
П2
4.18
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.40
П2
2.38

Гендиректор «Сибири» о Ткачеве: «Владимира никто не собирался менять, обмен был его инициативой. Он посчитал, что ему нужно играть в команде более высокого уровня»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что бывший форвард команды Владимир Ткачев сам выступил инициатором обмена в «Торпедо».

Источник: Спортс"

— Недавно вы обменяли в «Торпедо» Владимира Ткачева, вместо него в «Сибирь» пришли Антон Косолапов и Михаил Абрамов, которые сразу же начали забивать и отдавать. Как вы пришли к тому, что забрали именно этих ребят?

— Честно говоря, в ситуации с обменом инициатива по большей части исходила со стороны игрока. Владимир посчитал, что ему нужно играть в команде более высокого уровня. На момент обмена «Торпедо» занимало второе место в Западной конференции.

Если же говорить о тех ребятах, которые пришли в нашу команду, то мы выбирали среди нескольких кандидатов. Остановились именно на Абрамове и Косолапове, потому что нам нужен был центральный нападающий после ухода Ткачева. В этом обмене также поучаствовал Ярослав Игоревич Люзенков, поскольку он хорошо знал Косолапова по «молодежке» «Динамо» и прекрасно понимал, как его использовать. Думаю, что в этой ситуации выиграли оба клуба. Ткачев практически сразу же начал забивать за «Торпедо», а эти ребята усилили наше нападение и большинство.

— Летом Ткачев говорил, что ему нравится в Новосибирске и он готов здесь надолго остаться. Не кажется ли вам странным со стороны Владимира, что он запросил обмен меньше чем через полгода?

— Этот вопрос в большей степени к нему. Владимира никто не собирался менять. Я не раз с ним разговаривал, его все устраивало в Новосибирске. Состав в начале сезона, по крайней мере, на бумаге выглядел сильным, но вот результаты… Из-за них нам пришлось делать хирургические вмешательства. Еще раз повторюсь: этот обмен был инициативой Владимира, — сказал Крутохвостов.