Фридман о возможном обмене Куинна Хьюза: «Слышал, что запрашиваемая цена очень высока, и это правильно. Один руководитель сказал мне, что она “возмутительна”

Контракт 26-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на его счету 23 (2+21) очка за 26 игр при полезности «минус 9».
«Когда это произойдет? В этом я уверен меньше всего. “Ванкуверу” нужно все сделать правильно. Я слышал, что запрашиваемая цена очень высока, и это правильно. Один руководитель клуба сказал мне, что она “возмутительна”. Я ответил: “Наверное, недостаточно возмутительна”. Он рассмеялся.
Молодой эффективный центрфорвард очень важен для них. Сделка не исключена и без него, но потребуется что-то особенное, чтобы компенсировать это.
Не исключено, что они подождут до драфта, предпочитая отсутствие сделки плохой сделке. Но весь этот шум существует не просто так. Переговоры уже ведутся" — написал Фридман.
«Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза. Сделка не гарантирована (Эллиотт Фридман).