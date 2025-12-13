Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.43
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.50
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2

Фридман о возможном обмене Куинна Хьюза: «Слышал, что запрашиваемая цена очень высока, и это правильно. Один руководитель сказал мне, что она “возмутительна”

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман высказался о возможном обмене Куинна Хьюза из «Ванкувера».

Контракт 26-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на его счету 23 (2+21) очка за 26 игр при полезности «минус 9».

«Когда это произойдет? В этом я уверен меньше всего. “Ванкуверу” нужно все сделать правильно. Я слышал, что запрашиваемая цена очень высока, и это правильно. Один руководитель клуба сказал мне, что она “возмутительна”. Я ответил: “Наверное, недостаточно возмутительна”. Он рассмеялся.

Молодой эффективный центрфорвард очень важен для них. Сделка не исключена и без него, но потребуется что-то особенное, чтобы компенсировать это.

Не исключено, что они подождут до драфта, предпочитая отсутствие сделки плохой сделке. Но весь этот шум существует не просто так. Переговоры уже ведутся" — написал Фридман.

«Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза. Сделка не гарантирована (Эллиотт Фридман).