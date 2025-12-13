Ричмонд
Рутерфорд об обмене Куинна Хьюза: «Он один из лучших игроков в истории “Ванкувера”. Учитывая обстоятельства, нам удалось получить хороших молодых ребят из “Миннесоты”, они станут ключевой частью нашей пере

Президент «Ванкувера» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд высказался об обмене Куинна Хьюза в «Миннесоту».

«Кэнакс» получили в сделке форвардов Марко Росси и Лиама Эхгрена, защитника Зеева Байума и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026.

Хьюз выступал за канадский клуб с сезона-2018/19. У 7-го номера драфта-2018 459 игр в регулярках НХЛ и 432 (61+371) балла.

Действующий контракт 26-летнего игрока с кэпхитом 7,85 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27. Летом 2027 года игрок может выйти на рынок свободных агентов.

«Мы хотели бы поблагодарить Куинна за время, проведенное в “Ванкувере”. Он замечательный человек и отличный игрок — один из лучших в истории клуба.

Учитывая обстоятельства, связанные с Джей Ти Миллером, а теперь и с Куинном, нам повезло заполучить очень хороших молодых игроков из «Миннесоты». Они станут ключевой частью нашей перестройки, которую мы сейчас проводим, и обеспечат нам светлое будущее.

Клуб продолжит развиваться, привлекая талантливых молодых игроков и стараясь как можно скорее войти в число претендентов на победу в Кубке Стэнли", — сказал Рутерфорд.