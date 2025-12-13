Ричмонд
Генменеджер «Ванкувера» о трейде Куинна Хьюза: «Обменять игрока такого калибра — всегда нелегкое решение. Но мы должны были это сделать, чтобы улучшить нашу команду»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин высказался об обмене Куинна Хьюза в «Миннесоту».

«Кэнакс» получили в сделке форвардов Марко Росси и Лиама Эхгрена, защитника Зеева Байума и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026.

Хьюз выступал за канадский клуб с сезона-2018/19. У 7-го номера драфта-2018 459 игр в регулярках НХЛ и 432 (61+371) балла.

Действующий контракт 26-летнего игрока с кэпхитом 7,85 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27. Летом 2027 года игрок может выйти на рынок свободных агентов.

«Как и Джим Рутерфорд, я тоже хочу поблагодарить Куинна за все то, что он дал “Ванкуверу”. Он выкладывался, подавал пример другим и сделал для клуба много хорошего. Обмен игрока такого калибра — всегда нелегкое решение, но мы должны были это сделать, чтобы улучшить нашу команду.

Мы очень рады, что к нам присоединились надежный центрфорвард Марко Росси, хороший молодой защитник Зеев Байум и универсальный нападающий Лиам Эхгрен.

Кроме того, драфт-2026 ожидается очень сильным, поэтому получение выбора в 1-м раунде было важной частью этой сделки", — сказал Альвин.