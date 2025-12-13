Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
23:30
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

Дубас об обмене Джерри в «Эдмонтон» на Скиннера: «Для “Питтсбурга” было логично сделать это сейчас, учитывая наше положение. Мы получили вратаря с большим опытом и драфт-пик»

Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался об обмене вратаря Тристана Джерри в «Эдмонтон».

«Пингвинс» также отдали в сделке форварда Сэма Пулена, а получили вратаря Стюарта Скиннера, защитника Бретта Кулака и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2029.

"Учитывая наше текущее положение, для нас было логично сделать это именно сейчас. Мы получили возможность привлечь Стю — вратаря с большим опытом, а также получить выбор на драфте.

Мы продолжаем постепенно делать шаги вперед. Этот случай был довольно уникален. Мы посчитали, что сможем улучшить игру команды в обороне, получить выбор на драфте и вратаря с большим опытом выступлений в лиге.

Что касается Тристана, то я думаю, что порой мы сами ставили его в непростые ситуации с точки зрения игры в защите. В этом году у него все складывалось так, как и планировалось. Имею в виду то, что он обрел стабильность и играл очень хорошо.

Переход в «Эдмонтон» — отличная возможность для него. Ранее он уже выступал там за юниорскую команду «Ойл Кингс» и добивался успеха. Я рад за него", — сказал Дубас.