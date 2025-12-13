Карандин о КПК: «В 90-е мы отвергли хоккейную идеологию и все приемы Тарасова. “Россия 25” возвращает — и правильно делает. Только малолетние полуфабрикаты могут в этом сомневаться»

«Я воспитан на “Призе “Известий”, в советские годы этот декабрьский турнир считался малым чемпионатом мира. Да и первая кнопка нашего телевидения тогда была совсем иной.
Но в нынешних условиях хорошо уже то, что турнир сохранен и дает игровую практику сборной. Мне нравится, как все построено вокруг нашей команды. В девяностые годы мы отвергли всю хоккейную идеологию, все тарасовские приемы, но многие из них надо возвращать. Сплочение команды — через кино, через изучение победной истории нашего хоккея, через театры — просто необходимо.
И «Россия 25» правильно делает, что это возвращает. Только малолетние полуфабрикаты, которые пока не получили образование и не вылезают из своих телефонов, могут в этом сомневаться", — сказал бывший арбитр.
Ротенберг-тренер вернулся! Его «Россия 25» сразу выиграла турнир 3×3.