Карандин о КПК: «В 90-е мы отвергли хоккейную идеологию и все приемы Тарасова. “Россия 25” возвращает — и правильно делает. Только малолетние полуфабрикаты могут в этом сомневаться»

Но в нынешних условиях хорошо уже то, что турнир сохранен и дает игровую практику сборной. Мне нравится, как все построено вокруг нашей команды. В девяностые годы мы отвергли всю хоккейную идеологию, все тарасовские приемы, но многие из них надо возвращать. Сплочение команды — через кино, через изучение победной истории нашего хоккея, через театры — просто необходимо.