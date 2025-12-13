Бедард набрал 0+2 в матче с «Сент-Луисом» и делит 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Селебрини. Он получил травму на последней секунде и пропустит как минимум 1 игру

На счету 20-летнего канадца стало 44 (19+25) очка в 31 игре в текущем сезоне при полезности «+8».
Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги с 19-летним форвардом «Сан-Хосе» Макклином Селебрини (44 очка в 32 играх, 15+29).
Их опережают форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо», 53 в 31, 25+28) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 48 в 31, 16+32).
Добавим, что по числу игр с 2+ очками Бедард (40) обогнал Патрика Кэйна в рейтинге для игроков «Блэкхокс» в возрасте до 21 года. Выше идут Дени Савар (44), Джереми Реник (41) и Эдди Ольчик (41).
В сегодняшнем матче Бедард получил травму на последней секунде игры. После вбрасывания его сбил с ног капитан «Блюз» Брэйден Шенн. Форвард «Чикаго» схватился за правое плечо и немедленно отправился в раздевалку.
«Если говорить откровенно, то это скорее несчастный случай. Коннор точно не сыграет завтра. Пока больше ничего сказать не могу. Не хотелось бы рассуждать о характере травмы, не обладая всей информацией», — сказал Блэшилл.