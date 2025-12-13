Вратарь «Чикаго» Броссуа забил за «Рокфорд» в матче АХЛ, куда был отправлен набирать форму. Он поразил пустые ворота «Милуоки» броском из-за своих ворот

Вратарь провел 3 матча в АХЛ (2 победы, 1 поражение, 90,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,39), куда был отправлен набирать форму после восстановления из-за двух операций (на мениске и бедре). Из-за них он не играл с апреля 2024 года.