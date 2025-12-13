Команда «Россия 25» обыграла белорусов в матче Кубка Первого канала по хоккею

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Команда «Россия 25» со счетом 3:1 обыграла сборную Белоруссии в матче Кубка Первого канала по хоккею. Турнир проходит в Новосибирске.
Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Роман Канцеров (14-я минута) и Данил Аймурзин (27, 59). У белорусов отличился Роман Горбунов (60).
В стартовом матче турнира сборная Белоруссии обыграла команду Казахстана со счетом 4:1. 14 декабря в заключительной встрече Кубка Первого канала команда «Россия 25» сыграет с казахстанскими хоккеистами.