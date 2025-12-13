Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.44
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
23:30
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
14.12
Виннипег
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
14.12
Коламбус
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.50
П2
2.06
Хоккей. НХЛ
14.12
Рейнджерс
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
14.12
Торонто
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
14.12
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.31
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
14.12
Даллас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.40
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
14.12
Чикаго
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.60
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

Команда «Россия 25» обыграла белорусов в матче Кубка Первого канала по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Команда «Россия 25» со счетом 3:1 обыграла сборную Белоруссии в матче Кубка Первого канала по хоккею. Турнир проходит в Новосибирске.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Роман Канцеров (14-я минута) и Данил Аймурзин (27, 59). У белорусов отличился Роман Горбунов (60).

В стартовом матче турнира сборная Белоруссии обыграла команду Казахстана со счетом 4:1. 14 декабря в заключительной встрече Кубка Первого канала команда «Россия 25» сыграет с казахстанскими хоккеистами.