Морозов об идее пригласить «Вашингтон» на КПК: «В НХЛ во время сезона никто не будет разговаривать об этом. Как планировать визит клуба с Овечкиным осенью 2026-го? Мы не знаем, продлит ли

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался об идее Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала в Россию.

Источник: Спортс"

— Как вы отнеслись к идее президента ФХР Владислава Третьяка, который сказал в интервью «Матч ТВ», что в следующем году хотел бы пригласить «Вашингтон» в Россию?

— Ну как об этом говорить? Мы в КХЛ тоже прорабатывали такие матчи. Встречались с руководством НХЛ, знаем всю ситуацию. И пока что не о чем говорить. НХЛ проводит свой регулярный чемпионат, мы — свой.

И как планировать визит «Вашингтона» с Овечкиным осенью 2026 года, если у Александра летом заканчивается контракт? Продлит ли он его? Мы не знаем. И во время сезона никто в НХЛ о таких матчах разговаривать не станет, — сказал Морозов.