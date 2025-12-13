Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
0
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.85
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
23:30
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.30
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
14.12
Виннипег
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
14.12
Коламбус
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.50
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
14.12
Рейнджерс
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
14.12
Торонто
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
14.12
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.36
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
14.12
Даллас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.31
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
14.12
Чикаго
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.60
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
14.12
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
14.12
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Сан-Хосе
П1
X
П2

Стась о поражении от россиян: старались навязать свою игру, но не получилось

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан сборной Беларуси по хоккею Андрей Стась и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов подвели итоги матча против России 25 на Кубке Первого канала в Новосибирске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Источник: РИА "Новости"

Поединок сборных Беларуси и России 25 завершился в пользу хозяев льда со счетом 3:1.

«Было понятно, что соперники с первых минут побегут вперед, что они и сделали. Мы старались как-то навязать свою игру, но не все получалось. Тем не менее были моменты, которые мы могли реализовать и попробовать перевернуть встречу. Мы проигрывали, надо было что-то менять, действовать лучше в атаке. Когда ты проигрываешь, то идешь вперед, защитники подключаются, и где-то остаются дыры, — сказал Стась. — Вчера мы играли с Казахстаном, сегодня ребята были немного выхолощены. Надо проанализировать, что пошло не так, и идти дальше».

«Лучшим сегодня был вратарь Иван Кульбаков, держал нас в игре. Нападающие не помогли: мало создавали, мы хотели сыграть по-другому, побыстрее. Но брака и потерь было очень много. Проиграли в борьбе и в движении. Это, наверное, все и решило», — отметил Квартальнов.