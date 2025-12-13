Третьяк считает, что белорусы выглядели достойно против команды «Россия 25»

Третьяк оценил дебютировавшего на турнире вратаря Максима Моторыгина. «Оценка будет высокой. Максим молодец, в дебютной игре за сборную действовал уверенно, надежно, выручал команду во время опасных атак соперника. Было видно, что наш голкипер очень хочет сыграть “на ноль”. Конечно, пропускать в самой концовке ему не хотелось. Но сильно расстраиваться из-за этого не стоит. Я тоже в своем первом матче за национальную сборную все-таки пропустил одну шайбу, зато команда уверенно победила. И тут тоже все закончилось успешно. Конечно, Моторыгин заслужил приз лучшему игроку встречи. Как, кстати, и белорусский вратарь. [Иван] Кульбаков был лучшим в составе своей сборной», — сказал Третьяк.