Третьяк считает, что белорусы выглядели достойно против команды «Россия 25»

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Белоруссии по хоккею выглядела достойно в матче Кубка Первого канала против команды «Россия 25». Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Российские хоккеисты выиграли в первом матче турнира в Новосибирске у белорусов со счетом 3:1. Заключительный матч они проведут в воскресенье против команды Казахстана.
«Хотел бы поблагодарить всю команду Белоруссии и наших друзей и партнеров из ФХРБ [Федерации хоккея Республики Беларусь]. Мы ценим их открытость к сотрудничеству, готовность выступать на декабрьском международном турнире, — сказал Третьяк. — Матчи между нашими сборными всегда получаются очень интересными. Вот и сейчас белорусы выглядели достойно, сюжет встречи держал в напряжении. Команды из нашей братской республики постоянно прогрессируют, и это самая яркая иллюстрация того факта, что белорусский хоккей движется вперед. Наше взаимодействие будет продолжаться и углубляться!».
По словам Третьяка, игра российской команды ему понравилась. «Ребята продемонстрировали профессиональный подход к делу — действовали дисциплинированно, с очень хорошей самоотдачей, выкладывались в каждом эпизоде. Строго играли в обороне, остро — в атаке. У нашей сборной было много хороших голевых моментов, и в то же время эффектная игра впереди не была в ущерб эффективности. Добились победного результата, показав зрелищный хоккей. Болельщикам такие матчи нравятся», — отметил он.
Третьяк оценил дебютировавшего на турнире вратаря Максима Моторыгина. «Оценка будет высокой. Максим молодец, в дебютной игре за сборную действовал уверенно, надежно, выручал команду во время опасных атак соперника. Было видно, что наш голкипер очень хочет сыграть “на ноль”. Конечно, пропускать в самой концовке ему не хотелось. Но сильно расстраиваться из-за этого не стоит. Я тоже в своем первом матче за национальную сборную все-таки пропустил одну шайбу, зато команда уверенно победила. И тут тоже все закончилось успешно. Конечно, Моторыгин заслужил приз лучшему игроку встречи. Как, кстати, и белорусский вратарь. [Иван] Кульбаков был лучшим в составе своей сборной», — сказал Третьяк.