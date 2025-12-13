Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
0
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.44
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
1
:
Оттава
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.90
П2
5.32
Хоккей. НХЛ
14.12
Виннипег
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
14.12
Коламбус
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.50
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
14.12
Рейнджерс
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
14.12
Торонто
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
14.12
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
14.12
Даллас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
14.12
Чикаго
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.46
X
4.70
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
14.12
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
5.73
Хоккей. НХЛ
14.12
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.28
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Гендиректор «Динамо» про обмен Кудашова в «Адмирал»: «Учли пожелание Артема, пошли навстречу. Он был в аренде, по регламенту мы не могли вернуть его во время сезона»

Напомним, 1 декабря бело-голубые отозвали защитника из «Нефтехимика», где он играл на правах аренды, и обменяли его в «Адмирал» на денежную компенсацию.

Источник: Спортс"

20-летний хоккеист является сыном бывшего главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова. 17 ноября клуб уволил специалиста.

— Почему приняли решение отказаться от Артема Кудашова, который долгое время занимал место лимитчика, не давая пути в КХЛ другим воспитанникам вашей школы?

— Да, он долгое время играл как лимитчик. Но мы прекрасно понимаем, что он был в аренде, и по регламенту мы не имели права вернуть его во время сезона. На данный момент мы учли пожелание Артема сменить обстановку и пошли ему навстречу, — сказал Сергей Сушко.