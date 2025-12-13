Ричмонд
Матч-центр
1-й период
Айлендерс
1
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
5.70
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
2
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.70
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
2
:
Оттава
2
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.25
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.50
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.50
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.70
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
5.73
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.28
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Морозов о появлении новых команд в КХЛ: «У нас высокие требования, для регионов это будет затратно. Должно быть большое желание местных властей»

Президент FONBET КХЛ Алексей Морозов заявил, что для появления в лиге новых команд власти регионов должны проявлять желание.

Источник: Спортс"

— Есть ли минимальная вероятность, что в КХЛ в ближайшие годы вступит новый клуб?

— Пока никто не готов. Вы можете перечислять города, и команды там хорошие. Но надо изучать инфраструктуру. Посмотрите, какие дворцы в КХЛ. Сейчас откроется новая арена в Нижнем Новгороде. И у нас самый старый дворец теперь будет в Ярославле — который был открыт в 2001 году.

Вот в других городах, в которых пока нет команд КХЛ, существуют такие дворцы? Давайте идти от этого. Мы в КХЛ уже ушли далеко, даже если сравнивать со Всероссийской хоккейной лигой. У нас высокие требования к организации матчей. Понятно, что для регионов это будет затратно. Поэтому пока желающих нет.

Мы никого не отстраняем. Всегда готовы к сотрудничеству. Но тут должно быть большое желание местных властей, — сказал Морозов.