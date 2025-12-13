Морозов о появлении новых команд в КХЛ: «У нас высокие требования, для регионов это будет затратно. Должно быть большое желание местных властей»

Вот в других городах, в которых пока нет команд КХЛ, существуют такие дворцы? Давайте идти от этого. Мы в КХЛ уже ушли далеко, даже если сравнивать со Всероссийской хоккейной лигой. У нас высокие требования к организации матчей. Понятно, что для регионов это будет затратно. Поэтому пока желающих нет.