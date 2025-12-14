Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
15.12
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.70
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
15.12
Миннесота
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
15.12
Монреаль
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.50
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
15.12
Сиэтл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Детройт
4
П1
X
П2

Команда «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала по хоккею

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Команда «Россия 25» со счетом 9:0 разгромила сборную Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала по хоккею.

Источник: РИА "Новости"

Соревнования прошли в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

В составе победителей шайбы забросили Руслан Абросимов (13-я минута), Егор Сурин (13, 14), Прохор Полтапов (17, 29), Данил Аймурзин (36), Дмитрий Силантьев (37), Никита Лямкин (43), Артем Ильенко (60).

Команда «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, одержав две победы в двух матчах. 13 декабря россияне со счетом 3:1 обыграли сборную Белоруссии. Ранее белорусы со счетом 4:1 победили команду Казахстана.

Команда «Россия 25» выиграла турнир в третий раз подряд, ранее она становилась обладателем трофея в 2023 и 2024 годах. Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.