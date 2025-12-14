Команда «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала по хоккею

Соревнования прошли в Новосибирске на «Сибирь-Арене».
В составе победителей шайбы забросили Руслан Абросимов (13-я минута), Егор Сурин (13, 14), Прохор Полтапов (17, 29), Данил Аймурзин (36), Дмитрий Силантьев (37), Никита Лямкин (43), Артем Ильенко (60).
Команда «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, одержав две победы в двух матчах. 13 декабря россияне со счетом 3:1 обыграли сборную Белоруссии. Ранее белорусы со счетом 4:1 победили команду Казахстана.
Команда «Россия 25» выиграла турнир в третий раз подряд, ранее она становилась обладателем трофея в 2023 и 2024 годах. Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.